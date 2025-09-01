Клиенты банков с 1 сентября могут подключить сервис "второй руки" для защиты от мошенников

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Клиенты банков с 1 сентября могут доверить контроль над операциями родственнику или другу, у которого будет право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными.

Механизм "второй руки" позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, а также усилить родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперства без должного понимания негативных последствий, отмечал ЦБ РФ.

Инициировать подключение сервиса может только сам клиент. Он сам выбирает виды операций и их критерии, а также счета (вклады), операции по которым требуют подтверждения. Способ подключения услуги каждый банк определяет самостоятельно.

Если услуга подключена, то доверенное лицо сможет подтвердить или отклонить операцию в течение 12 часов с момента уведомления. При этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции.

В случае, если помощник за отведенное время не отреагировал, то банк отклонит операцию. Но клиент может направить новый запрос. Отреагировать на него доверенному лицу также нужно в течение 12 часов, если более короткий срок не установлен в соглашении с банком.

Если клиент откажется от услуги, то банк будет обязан отключить ее в течение 24 часов. Такой период охлаждения снизит риск отключения сервиса "второй руки" под влиянием мошенников, отмечал регулятор.

Механизм распространяется на денежные переводы третьим лицам, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и на снятие наличных. Сервис не действует для переводов собственных средств между банками.

Закон, внедряющий новый сервис, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле.