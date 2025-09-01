Поиск

Клиенты банков с 1 сентября могут подключить сервис "второй руки" для защиты от мошенников

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Клиенты банков с 1 сентября могут доверить контроль над операциями родственнику или другу, у которого будет право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными.

Механизм "второй руки" позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, а также усилить родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперства без должного понимания негативных последствий, отмечал ЦБ РФ.

Инициировать подключение сервиса может только сам клиент. Он сам выбирает виды операций и их критерии, а также счета (вклады), операции по которым требуют подтверждения. Способ подключения услуги каждый банк определяет самостоятельно.

Если услуга подключена, то доверенное лицо сможет подтвердить или отклонить операцию в течение 12 часов с момента уведомления. При этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции.

В случае, если помощник за отведенное время не отреагировал, то банк отклонит операцию. Но клиент может направить новый запрос. Отреагировать на него доверенному лицу также нужно в течение 12 часов, если более короткий срок не установлен в соглашении с банком.

Если клиент откажется от услуги, то банк будет обязан отключить ее в течение 24 часов. Такой период охлаждения снизит риск отключения сервиса "второй руки" под влиянием мошенников, отмечал регулятор.

Механизм распространяется на денежные переводы третьим лицам, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и на снятие наличных. Сервис не действует для переводов собственных средств между банками.

Закон, внедряющий новый сервис, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле.

СБП ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Теплый сентябрь прогнозируется на территории России

Самозапрет на кредиты с 1 сентября можно установить в МФЦ

Самозапрет на кредиты с 1 сентября можно установить в МФЦ

В России начинается новый учебный год

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре повышается до 5,7 тыс. руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре повышается до 5,7 тыс. руб./т

Пушилин заявил о полном контроле российской армии над югом ДНР

Что произошло за день: воскресенье, 31 августа

Песков отметил, что беседа Путина и Пашиняна была продолжительной и очень хорошей

Ушаков сообщил о большом внимании к Путину и делегации РФ на мероприятиях саммита ШОС

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Путин встречается в Китае с премьером Армении

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7080 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });