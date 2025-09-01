Роскомнадзор начнет блокировать запрещенный в РФ "чайлдфри" контент

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вступает в силу приказ Роскомнадзора (РКН) о критериях для отнесения информации к идеологии "чайлдфри" и внесения таких материалов в реестр запрещенных в РФ.

Приказ РКН был утвержден весной этого года.

Критериями пропаганды "отказа от деторождения" для внесения её в реестр запрещенной информации, согласно приказу, является: наличие информации, "направленной на убеждение адресата в необходимости отказа от деторождения", оправдывающей его, а также "способной сформировать положительное отношение" к нему, а также "направленной на формирование искаженного представления о социальной равноценности рождения детей и отказа от деторождения" и "направленной на формирование отрицательного образа беременности, материнства, отцовства" или "положительного отношения к бездетности, способной сформировать желание отказаться от деторождения".

Согласно приказу, эти критерии не будут применяться к информации "о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения, если такая информация основана на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру".

Также исключением стала "информация научно-медицинского характера об отказе от деторождения", которая не подпадает под вышеуказанные в приказе критерии. Таким образом, такие материалы блокировать не должны.

В конце прошлого года в пресс-службе ведомства сообщили, что согласно действующей норме закона, владельцы соцсетей и других интернет-платформ "обязаны контролировать и ограничивать доступ к информации, пропагандирующей отказ от деторождения", а в случае обнаружения подобного контента, который не будет своевременно удален, страницы с этой информацией могут быть заблокированы.

Тогда ведомство рекомендовало "владельцам интернет-платформ заранее подготовиться к изменениям и наладить систему мониторинга и контроля контента, аналогичную той, которая уже применяется в отношении материалов, связанных с продвижением ЛГБТ-идей, сменой пола и рекламы VPN". Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал 30 ноября 2023 года "международное движение ЛГБТ" экстремистским и запретил его в РФ.

Президент РФ Владимир Путин 23 ноября 2024 года подписал два закона о запрете так называемой "пропаганды чайлдфри" или, как сказано в законе, "информации, пропагандирующей отказ от деторождения". Первый закон запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе. Поправки внесены в статьи 10.6 и 15.1 закона "Об информации" и отдельные законодательные акты РФ.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и большая группа депутатов и сенаторов.

Второй закон на эту тему дополняет статью 6.21 КоАП и вводит административную ответственность в виде штрафов за нарушение запрета на пропаганду "чайлдфри". В отношении совершивших такое правонарушение иностранных граждан в дополнение к штрафу предполагается административное выдворение или арест до 15 суток с выдворением.

В законе уточняется, что "не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения и или совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения, если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру".