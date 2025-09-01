В РФ с 1 сентября запрещено распространять рекламу в заблокированных соцсетях

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - С 1 сентября в РФ вступает в силу закон о запрете распространения рекламы на информационных ресурсах нежелательных и запрещенных организаций, а также в заблокированных соцсетях.

Президент РФ Владимир Путин 7 апреля подписал поправки в закон "О рекламе", который вводит запрет распространения рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации.

В конце июня Роскомнадзор (РКН) рекомендовал российским компаниям перенести активность на отечественные интернет-площадки в связи со вступлением в силу закона, не допускающего распространения ими рекламы на запрещенных ресурсах, в том числе в социальных сетях.

"В случае выявления распространения рекламы на таких информационных ресурсах с 1 сентября 2025 года к нарушителям могут быть применены меры административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ", - предупредили в РКН.

В ведомстве уточнили, что к административной ответственности могут быть привлечены рекламодатели и рекламораспространители.

Контроль за исполнением указанных требований относится к компетенции ФАС России, отметили в РКН.

Согласно КоАП, по ч.1 ст. 14.3 предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 4 тыс. до 20 тыс. руб.; на юрлиц - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

"С понедельника любая реклама в социальной сети Instagram (запрещен в РФ - ИФ) становится незаконной", - написал, комментируя закон в своем канале в Мах, первый заместитель председателя комитета Госдумы Антон Горелкин.

Депутат сослался на имеющуюся у него информацию и выразил уверенность, что "борьба с нарушителями запрета будет жесткой и бескомпромиссной". "ФАС прекрасно знает все уловки - например, способы маскировки коммерческой рекламы под нативную. Уверен, что ведомства внимательно наблюдают за происходящими на рынке процессами и уже сформировали список потенциальных нарушителей. Мне сообщили, что со штрафами медлить не будут", - отметил Горелкин.