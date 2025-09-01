Путин сообщил, что с 2020 года в РФ построено более 1 тыс. 600 школ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем знаний сообщил, что за последние шесть лет в России было построено более 1 тыс. 600 школ, в том числе в Донбассе и Новороссии.

"За последние шесть лет в России было построено более 1 тыс. 600 новых школ, в которых смогут учиться свыше миллиона детей, в том числе на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии", - говорится в поздравлении.

"Существенное, современное обновление проходит система среднего профессионального образования, которой в этом году исполнится 85 лет. Она все чаще становится осознанным выбором молодых людей, и они осваивают востребованные экономикой профессии", - отметил президент.

Он уточнил, что в настоящее время в колледжах учатся свыше 3 млн 800 тыс. студентов.

"Важные качественные перемены идут на всех уровнях - от детских садов до университетов. И главная цель здесь - на практике обеспечить надежный жизненный старт для молодых поколений", - подчеркнул Путин.