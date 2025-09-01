Прилет более 30 рейсов задерживается в новосибирском аэропорту

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В новосибирском аэропорту Толмачево на утро понедельника задерживается прибытие нескольких десятков рейсов авиакомпании S7 Airlines, сообщается на онлайн-табло авиаузла.

С опозданием прибывают самолеты из Нерюнгри, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Иркутска (два рейса), Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока (три рейса), Абакана (два рейса), Пекина, Талакана, Кызыла, Сочи (два рейса), Усть-Каменогорска, Нижневартовска, Хабаровска, Норильска, Благовещенска, Мирного, Магадана, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, Барнаула, Красноярска (два рейса), Петропавловска-Камчатского, Братска, Сургута, Сочи, Душанбе, Махачкалы.

Еще по одному рейсу из Улан-Удэ и Нерюнгри отменено.

Длительность задержек составляет до нескольких часов.