Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за тумана в аэропорту Екатеринбурга

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Самолеты, летевшие из Абакана и Калининграда в Екатеринбург, приняли решение уйти на запасной аэродром из-за сильного тумана в аэропорту назначения, сообщает пресс-служба аэропорта Екатеринбурга "Кольцово".

"Аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание", - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс из Калининграда ожидался в 6:35 по местному времени, сейчас время прибытия стоит в 9:30. Рейс из Абакана должен был прибыть в 7:40, теперь ожидается в 9:45.

По данным онлайн-табло, массовых задержек нет.