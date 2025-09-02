Импортозамещенный вертолет "Ансат" совершил первый испытательный полет

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Импортозамещенная версия легкого вертолета "Ансат", выпуск которого организован на Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в "Вертолеты России" "Ростеха") с российскими двигателями ВК-650В, совершил первый полет в рамках испытаний, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на испытаниях.

Длительность полета составила 6 минут.

"В процессе ремоторизации "Ансата" специалисты КВЗ комплексно переработали системы и внесли изменения в конструкцию вертолета, подняв его характеристики и надежность на новый уровень. Сейчас основная задача для наших производителей - успешно пройти все этапы сертификационных испытаний, по итогам которых можно будет приступать к серийным поставкам", - сказал глава Минпромторга Антон Алиханов, принявший участие в мероприятии.

По данным "Вертолетов России", импортозамещенный "Ансат" получил модифицированную конфигурацию капотов и противопожарных перегородок, усовершенствованы топливная и масляная системы, внесены изменения в систему управления вертолетом и аварийную систему управления двигателями. Изменения затронули и конструкцию фюзеляжа - так, каркас фонаря кабины пилотов теперь выполнен из углепластика.

В вертолете модернизированы все ключевые системы, включая авионику и систему управления с автопилотом, позволяющие эксплуатировать вертолет в любое время суток и при любой погоде, изменена конструкция фюзеляжа, повышена доля композиционных материалов, отметил генеральный директор "Вертолетов России" Николай Колесов на мероприятии.

Ранее сообщалось, что КВЗ пришлось свернуть выпуск "Ансатов" с канадскими двигателями Pratt & Whitney весной 2022 года, когда западные партнеры завода прекратили поставлять компоненты в связи с введением антироссийских санкций.

Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М" и, по данным "Ростеха", сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 км (с дополнительным топливным баком - до 800 км) при температурах от минус 45 до плюс 50 градусов Цельсия и в высокогорье.

Серийные поставки ожидаются с 2026 года, говорил ранее Алиханов.