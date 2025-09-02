Поиск

Импортозамещенный вертолет "Ансат" совершил первый испытательный полет

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Импортозамещенная версия легкого вертолета "Ансат", выпуск которого организован на Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в "Вертолеты России" "Ростеха") с российскими двигателями ВК-650В, совершил первый полет в рамках испытаний, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на испытаниях.

Длительность полета составила 6 минут.

"В процессе ремоторизации "Ансата" специалисты КВЗ комплексно переработали системы и внесли изменения в конструкцию вертолета, подняв его характеристики и надежность на новый уровень. Сейчас основная задача для наших производителей - успешно пройти все этапы сертификационных испытаний, по итогам которых можно будет приступать к серийным поставкам", - сказал глава Минпромторга Антон Алиханов, принявший участие в мероприятии.

В РоссииСертификация импортозамещенного вертолета "Ансат" запланирована до конца 2025 годаЧитать подробнее

По данным "Вертолетов России", импортозамещенный "Ансат" получил модифицированную конфигурацию капотов и противопожарных перегородок, усовершенствованы топливная и масляная системы, внесены изменения в систему управления вертолетом и аварийную систему управления двигателями. Изменения затронули и конструкцию фюзеляжа - так, каркас фонаря кабины пилотов теперь выполнен из углепластика.

В вертолете модернизированы все ключевые системы, включая авионику и систему управления с автопилотом, позволяющие эксплуатировать вертолет в любое время суток и при любой погоде, изменена конструкция фюзеляжа, повышена доля композиционных материалов, отметил генеральный директор "Вертолетов России" Николай Колесов на мероприятии.

Ранее сообщалось, что КВЗ пришлось свернуть выпуск "Ансатов" с канадскими двигателями Pratt & Whitney весной 2022 года, когда западные партнеры завода прекратили поставлять компоненты в связи с введением антироссийских санкций.

Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М" и, по данным "Ростеха", сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 км (с дополнительным топливным баком - до 800 км) при температурах от минус 45 до плюс 50 градусов Цельсия и в высокогорье.

Серийные поставки ожидаются с 2026 года, говорил ранее Алиханов.

Вертолеты России Минпромторг Антон Алиханов Ростех Ансат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ планируют ввести самозапрет на входящие вызовы из других стран

В РФ планируют ввести самозапрет на входящие вызовы из других стран

Путин на встрече с Фицо предложил закрыть Украине поставки газа по реверсу и электричества из Европы

Президент РФ назвал неприемлемым членство Украины в НАТО

Президент РФ назвал неприемлемым членство Украины в НАТО

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Более 20 документов подписано в рамках визита Путина в Китай

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Российские военные нейтрализовали за ночь 13 БПЛА над Ростовской областью

В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7086 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });