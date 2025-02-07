Сертификация импортозамещенного вертолета "Ансат" запланирована до конца 2025 года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Работу по сертификации импортозамещенной версии вертолета "Ансат" планируется завершить до конца 2025 года, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Коллегами из "Ростеха" проводится большой объем работ: это и импортозамещение систем управления, генерации, модификация фюзеляжа, в том числе сертификация нового двигателя (ВК-650В - ИФ) - сертификат типа был как раз вручен сегодня. В настоящее время завершен уже ряд стендовых испытаний, в том числе и по статической прочности винта. Поэтому мы планируем эту работу завершить к концу этого года. И первый полет у нас намечен на апрель этого года" - сказал он.

"Первые двигатели ВК-650В уже переданы для установки на вертолет "Ансат" и прошли наземную отработку на борту этой машины", - сообщил журналистам первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"Ансат" - легкий многоцелевой вертолет, предназначен для перевозки пассажиров, грузов (внутри кабины или на внешней подвеске), поисково-спасательных, патрульных, медицинских работ. Серийный выпуск машин налажен на Казанском вертолетном заводе (входит в "Вертолеты России" "Ростеха").

До введения в 2022 году антироссийских санкций "Ансаты" оснащались канадскими моторами Pratt&Whitney. На их замену предприятия "Объединенной двигателестроительной корпорации" разрабатывают двигатель ВК-650В.

Ранее ВК-650В получил сертификат типа, который удостоверяет, что двигатель соответствует всем нормам летной годности и готов к серийному производству.