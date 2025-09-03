Два дрона сбили над Брянской областью, пострадавших нет

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Над Брянской областью уничтожено два беспилотника, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в среду.

По его информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотников, в том числе два - над территорией Брянской области.