Минобороны сообщило об уничтожении 27 дронов над четырьмя регионами и акваторией Черного моря

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вечером вторника над российскими регионами уничтожено 27 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

10 дронов сбито над акваторией Черного моря, по семь - над Республикой Крым и Ростовской областью, два - над Брянской областью и один - над Белгородской, уточнили в военном ведомстве.