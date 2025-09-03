Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Оформление однократной визы для россиян стоило 6,3 тыс. рублей

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Отмена виз сделает поездки в Китай дешевле и позволит расширить их географию, считают туроператоры, мнение которых приводит Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Китай с 15 сентября вводит безвизовый въезд для россиян на срок до 30 дней. Эта мера не только приведет к значительному росту турпотока, но и позволит предложить более разнообразные программы туров в страну, включив в них не слишком известные пока россиянам регионы и города. Плюс удешевит туры за счет отмены визового сбора. Сейчас туроператоры ждут от своих партнеров новые программы для путешествий по Китаю", - отмечают в объединении.

Как сообщила президент группы компаний "Спектрум" Евгения Конколь, в этом году туры в Китай на осень и зиму бронируются активнее, чем в прошлом году, рост составляет 15%. Есть и заявки на весенние месяцы.

"Стоимость туров по стране по сравнению с 2024 годом не выросла. А с отменой визового режима туры подешевеют ровно на стоимость визы, и это немало - оформление однократной визы стоит 6,3 тыс. рублей на человека, то есть на семью из нескольких человек выйдет хорошая экономия", - отметила эксперт.

В компании Fun&Sun также в течение года ожидают прироста турпотока в безвизовый Китай минимум на 10-15%. Как заметила PR-директор компании Ольга Ланская, основное внимание в программах будет сосредоточено на традиционных туристических центрах - Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Сиане.

"Но параллельно вырастет популярность и современного Чунцина - крупнейшего мегаполиса мира, и расположенного рядом города Чэнду, где можно посмотреть на панд в условиях, приближенных к естественной среде обитания. Отдельного внимания заслуживает Чжанцзяцзе, знаменитый природными парками и горами, ставшими прототипом пейзажей фильма "Аватар". Также планируем разработать комбинированные туры Китай - Гонконг", - сказала она.

В целом прошедшим летом спрос на Китай у Fun&Sun вырос на 10%. В общем объеме продаж туроператора направление занимает десятое место.

Руководитель пресс-службы компании ITM group Андрей Подколзин тоже сообщил о заметном росте спроса на направление в этом году.

"Лето показало рост около 40% к показателям прошлого года, зиму активно бронирует с середины лета. А введение безвизового въезда подстегнет и без того существенный интерес к стране. Прогнозируем 40-50% роста объемов в осенне-зимнем сезоне и двукратный рост в следующем году", - сказал он.

По словам эксперта, чаще всего россияне бронируют комбинированные туры: популярны программы с экскурсиями и пляжным отдыхом на Хайнане.

"Стоимость туров в связи с введением безвизового въезда снизится за счет отмены визового сбора. Это снижение, особенно для семей, будет заметным", - уточнил Подколзин.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", в этом году Китай входит в топ-15 самых популярных зарубежных стран у россиян, занимая 11-е место. В десятке наиболее востребованных направлений - Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Санья, Шэньчжэнь, Чэнду, Коулун, Сиань, Харбин. При этом число бронирований в городах Санья и Чэнду выросло на 38% по сравнению с прошлым годом, в Коулуне - на 40%.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Китая в 2025 году составляет 9,6 тыс. рублей, что на 12% ниже, чем в прошлом году.

Генеральный директор компании "Тари-тур", член правления РСТ Марина Левченко очень надеется, что Россия в качестве ответной меры введет безвизовый въезд для туристов из Китая.

"Пик туризма из КНР пришелся на доковидный 2019 год, и прежние показатели въезда до сих пор не восстановились. Российская инфраструктура давно готова к приему больших объемов туристов. Этой осенью надеемся на ответные действия по введению безвизового въезда для туристов из Китая - это значительно увеличило бы турпоток в Россию благодаря отмене визовых формальностей и визового сбора, что удешевит поездки", - подчеркнула она.

В 2024 году, по данным Погранслужбы ФСБ, в Китае побывало почти 1,9 млн российских граждан, в том числе более миллиона туристов. Турпоток из Китая в Россию составил более миллиона человек.