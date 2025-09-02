Посетить Китай без визы россияне смогут для бизнеса, туризма и с частной целью

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Посетить Китай без оформления визы с 15 сентября граждане РФ смогут с целью ведения бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей и транзита, следует из сообщения Китайского визового сервисного центра в России

"С 00:00 15 сентября 2025 года по 24:00 14 сентября 2026 года по пекинскому времени въезд на территорию Китайской Народной Республики без оформления визы могут осуществлять владельцы обычных паспортов Российской Федерации, приезжающие для ведения бизнеса, осуществления путешествий, посещения родственников и друзей, обмена визитами, а также транзитного проезда через страну на срок не более 30 дней", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что тем россиянам, кто не соответствует условиям безвизового въезда, нужно заранее оформить визу.

В Ассоциации туроператоров туристам России (АТОР) советуют в качестве доказательств цели въезда иметь при себе пригласительное письмо (или ваучер от туроператора), обратные авиабилеты, подтверждение брони отеля. Кроме того, необходим загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев с даты выезда из страны.

Во вторник стало известно, что власти Китая с 15 сентября 2025 года вводят безвизовый режим для граждан России сроком на один год. Как считают туроператоры, это нововведение приведет к резкому росту турпотока в страну, так как на фоне большого количества авиарейсов между странами визы являются сдерживающим фактором для роста числа туристов.

Ранее Китай отменил визы на 30 дней для граждан более чем 40 зарубежных стран.