Военные РФ заявили, что контролируют около половины территории Купянска

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что российская армия проводит операцию по взятию под контроль города Купянск в Харьковской области.

"В настоящее время подразделениями группировки войск "Запад" продолжается операция по освобождению города Купянска и прилегающих районов", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ в среду распространило кадры с беспилотников, подтверждающие, что российские войска, как отмечается, контролируют около половины территории Купянска.

"На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания администрации города, в районе стадиона "Спартак" на переулке Спортивном города Купянска, городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая", - сказано в сообщении министерства.

30 августа начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил: "Соединения и воинские части группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории".