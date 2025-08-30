В Генштабе заявили, что войска РФ практически полностью блокировали город Купянск

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска практически блокировали город Купянск Харьковской области.

"Соединения и воинские части группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории",- заявил Герасимов, чьи слова привели в Минобороны РФ в субботу.

"На рубцовском направлении подразделения группировки продвинулись до 25 км в глубину обороны противника и овладели десятью населенными пунктами (Мирное, Катериновка, Новомихайловка, Новое, Липовое, Редкодуб, Петровское, Зеленая Долина, Колодези, Среднее), - отметил начальник Генштаба.

Герасимов сообщил, что на краснолиманском направлении идут бои с ВСУ в населенном пункте Кировск (ЛНР).

"Завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве", - отметил он.