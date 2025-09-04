Энергодефицит на Д.Востоке может быть покрыта продлением эксплуатации оборудования

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Энергодефицит на Дальнем Востоке может быть покрыт продлением срока экслуатации ряда оборудования либо назначением ответственных за строительство новой генерации, сообщил журналистам предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах ВЭФ-2025.

"Есть набор вариантов. Есть основания назначить, есть предложения продлить эксплуатацию ряда оборудования. Мы ждём все-таки появление атомной станции, и до этого периода можно часть проблем решить продлением", - сказал Опадчий.

Энергокомпании, которые займутся строительством новой генерации на Дальнем Востоке, после несостоявшегося конкурсного отбора могут быть выбраны в ручном режиме, говорил ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Конкурс не состоялся, дефицит-то остался", - отмечал Грабчак.

По словам замминистра, Минэнерго РФ заинтересовано, чтобы решение было принято как можно скорее. Он также напомнил о варианте размещения в регионе турбин 25 МВт с большим процентом локализации.

Ранее в августе "Системный оператор" сообщил о несостоявшемся конкурсе на строительство новой генерации в Хабаровском крае и Приморье. На отбор не было подано ни одной заявки.

С 1 января 2025 г. Дальний Восток присоединился ко II ценовой зоне энергорынка (ранее включала в себя Сибирь), что позволяет проводить в регионе конкурсные отборы проектов строительства и модернизации энергомощностей, оплата которых происходит в том числе за счет платежей энергорынка. В конце апреля 2025 г. правительство РФ одобрило проведение отбора проектов строительства тепловой генерации для Приморья и Хабаровска общей мощностью 445 МВт.

Предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в июне сообщал о необходимости в короткие сроки провести отбор новой генерации для Приморья и Хабаровского края. "Там надо срочно проблему решать", - говорил он.

Ситуация на Дальнем Востоке - не первый раз, когда энергокомпании не приходят на объявленные отборы по строительству новой генерации. В частности, ранее таким образом, в ручном режиме, решением правкомиссии по электроэнергетике были назначены ответственные за строительство энергомощностей на юге РФ.