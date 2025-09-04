Большой противолодочный корабль "Североморск" отработал поиск подлодок

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж большого противолодочного корабля "Североморск", выполняющий задачи дальнего похода, провел учение по поиску подводных лодок в акватории Северного Ледовитого океана, сообщила пресс-служба Северного флота.

"На первом этапе учения корабельный расчет гидроакустической группы, обнаружив с использованием корабельной подкильной поисковой станции кругового обзора и целеуказания "Полином" подводную цель условного противника, определил пеленг и дистанцию", - говорится в сообщении.

Получив данные о цели, боевой расчёт выполнил применение реактивной бомбомётной установки по условному противнику.

Отмечается, что на втором этапе экипаж противолодочного вертолёта Ка-27 провёл поисковые действия с использованием опускаемой гидроакустической станции и выдал данные целеуказания на корабль. Боевые расчёты корабля выполнили стрельбу корабельным противолодочным ракетным комплексом условно.

Все задачи тренировки были выполнены в полном объёме, личный состав показал слаженность действий и высокий профессионализм, сообщает пресс-служба.

По ее информации, в составе отряда кораблей и судов Северного флота, выполняющего задачи арктического похода, - БПК "Североморск", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов".

Как сообщалось, арктический поход выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике и проходит по морям Северного Ледовитого океана.