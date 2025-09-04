ВТБ ждет роста розничного кредитования в РФ в 2025г на уровне 3%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует рост розничного кредитования в 2025 году на уровне 3% и рынка сбережений - на уровне 17%, заявил зампред правления банка Александр Пахомов в рамках ВЭФ.

Основным драйвером остаются рублевые сбережения. По оценке ВТБ, их портфель к концу года увеличится на 18%, почти до 63,5 трлн. Доля валютных накоплений сократится на 1,2% по сравнению с прошлым годом. ВТБ с начала года нарастил вложения клиентов до 11,2 трлн рублей, к концу года пассивы превысят 12 трлн рублей.

"Рост рынка на 17% за год говорит о прочно укрепившемся тренде на осознанное сбережение. Мы видим фундаментальный сдвиг: россияне отдают предпочтения вкладам даже в период снижения ключевой ставки и пока не возвращаются к потребительской модели поведения. Депозит остается сейчас базовым инструментом для формирования сбережений россиян", - заявил Пахомов.

По его оценке, в следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами.

Комментируя динамику розничного кредитования, зампред правления ВТБ отметил, что розничный кредитный рынок, достигнувший своего минимума в первом полугодии, стабилизировался и начал восстанавливаться. Он ожидает, что во втором полугодии объем выдач кредитов физлицам в России составит около 6 трлн рублей, это на 9% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

По итогам всего 2025 года ВТБ прогнозирует объем рынка розничного кредитования на уровне 9,5 трлн рублей, что будет на 26% ниже результата 2024 года. Порядка 60% выдач составят залоговые кредиты: ипотека займет 4,04 трлн рублей, автокредитование 1,7 трлн, кредиты наличными - около 3,8 трлн.

Объем розничного кредитного портфеля на рынке, как ожидает ВТБ, увеличится за год на 3%, превысив 40,6 трлн рублей. Наибольший вклад в положительную динамику внесут автокредитование (рост на 16%) и кредитные карты (рост на 10%).

"Положительная динамика кредитования физлиц наблюдается в последние месяцы, что говорит об устойчивой тенденции к стабилизации рынка. Снижение ключевой ставки создало более предсказуемую среду, позволяющую россиянам увереннее планировать крупные покупки. Второе полугодие может стать переломным для рынка, показав рост к прошлогодним показателям. Однако полноценный ренессанс розничного кредитования пока еще впереди, банковские ставки все еще подходят для накоплений больше, чем для кредитования", - считает Пахомов.