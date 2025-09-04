Греф заявил, что Сбер беспокоит ситуация с инвестиционным кредитованием

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Пайплайн инвестиционных проектов, находящихся на рассмотрении в Сбербанке (MOEX: SBER), находится на минимальном уровне за последние пять лет, картина с этим видом финансирования остается сложной, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Объем сделок, который у нас находится в стадии рассмотрения, минимальный за последние пять лет. Клиенты не запускают новые инвестиционные проекты, инвестиционные программы и берут в основном только оборотные кредиты, что говорит о том, что они не видят перспективы пока", - сообщил Греф журналистам в кулуарах ВЭФ-2025.

"Нас волнует в первую очередь инвестиционное кредитование. К сожалению, пока текущий уровень ставок не приводит к тому, что появляется хоть какой-то спрос. Картина все еще остается сложной", - отметил он.

Признаки оживления кредитования в целом в России есть, но пока ситуация складывается ниже прогнозов, добавил глава Сбербанка.

"Нельзя сказать, что оживления нет, оно есть. Но пока, с учетом названных мною цифр, все-таки это ниже всех наших прогнозов на этот год, даже скромных", - заявил Греф.

Он напомнил, что банк понизил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году в целом по сектору до 7-9% с 9-11% ранее.

"Если мы сейчас увидим снижение ставки хотя бы на 200 пунктов, то тогда мы думаем, что во втором полугодии кредитный портфель перейдет к устойчивому росту. Он не будет большим, но хотя бы он будет расти, он не будет стагнировать, как это было в первом полугодии", - подчеркнул глава Сбербанка.