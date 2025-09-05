Нововоронежская АЭС вывела энергоблок №6 в кратковременный ремонт

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС штатно остановлен действием автоматики и выведен в кратковременный ремонт, сообщило управление коммуникаций атомной станции в пятницу.

"4 сентября 2025 года в 22:50 энергоблок №6 Нововоронежской АЭС остановлен действием автоматики в штатном режиме. Отключение энергоблока произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки №4 и №7. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику 1544 МВт. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС нет.

Энергоблок №5 находится на планово-предупредительном ремонте.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.