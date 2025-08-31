Поиск

Нововоронежская АЭС отключила на 35 суток энергоблок №5 на плановый ремонт

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС отключила энергоблок №5 на плановый ремонт с элементами модернизации, сообщило в воскресенье управление коммуникаций станции.

"29 августа 2025 года в 21:37 энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта в соответствии с годовым графиком", - говорится в сообщении.

Длительность ремонта составит порядка пяти недель, после чего энергоблок будет снова включен в сеть.

На энергоблоке предстоит выполнить текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования. Помимо этого, будет осуществлена перегрузка активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменят на свежие.

Также в рамках планово-предупредительного ремонта будет проведена модернизация схемы защиты по повышению вибрации турбоагрегата и электрической схемы нормальной эксплуатации, внедрена автоматизированная система контроля состояния защитной оболочки и система виброшумовой диагностики реакторной установки, произведена замена пневмоприводной локализующей арматуры.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС энергоблоки №№4, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 2 711 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.

Нововоронеж Нововоронежская АЭС Воронеж Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пушилин заявил о полном контроле российской армии над югом ДНР

Что произошло за день: воскресенье, 31 августа

Песков отметил, что беседа Путина и Пашиняна была продолжительной и очень хорошей

Ушаков сообщил о большом внимании к Путину и делегации РФ на мероприятиях саммита ШОС

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Путин встречается в Китае с премьером Армении

Путин прибыл на торжественный прием в честь участников и гостей саммита ШОС в Тяньцзине

Песков заявил, что европейцы мешают усилиям Трампа по украинскому урегулированию

Песков заявил, что европейцы мешают усилиям Трампа по украинскому урегулированию

Пять человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области

Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7080 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });