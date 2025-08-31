Нововоронежская АЭС отключила на 35 суток энергоблок №5 на плановый ремонт

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС отключила энергоблок №5 на плановый ремонт с элементами модернизации, сообщило в воскресенье управление коммуникаций станции.

"29 августа 2025 года в 21:37 энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта в соответствии с годовым графиком", - говорится в сообщении.

Длительность ремонта составит порядка пяти недель, после чего энергоблок будет снова включен в сеть.

На энергоблоке предстоит выполнить текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования. Помимо этого, будет осуществлена перегрузка активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменят на свежие.

Также в рамках планово-предупредительного ремонта будет проведена модернизация схемы защиты по повышению вибрации турбоагрегата и электрической схемы нормальной эксплуатации, внедрена автоматизированная система контроля состояния защитной оболочки и система виброшумовой диагностики реакторной установки, произведена замена пневмоприводной локализующей арматуры.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС энергоблоки №№4, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 2 711 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.