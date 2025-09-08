Поиск

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре будет передан в частное управление по конкурсу

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассчитывает передать аэропорт Комсомольска-на-Амуре (аэродром "Хурба") в частное управление, выбрав оператора через конкурс.

"Будем расторговывать между частниками. По федеральной программе смотрели - объективно нет денег. Я считаю правильным отдавать аэропорты в частное управление. У нас все хорошо получилось с аэропортом Хабаровска, поэтому и здесь попробуем пойти по тому же сценарию. Я на полях форума (ВЭФ-2025 - ИФ) разговаривал с Олегом Дерипаской, также владелец Хабаровского аэропорта зайдет на конкурс. И "Новапорт", конечно. Вот они - три участника", - сообщил Демешин в интервью "Интерфаксу".

По его словам, запланированы реконструкция аэропорта, взлетно-посадочной полосы, а также строительство грузового терминала, то есть обновленный аэропорт станет грузопассажирским.

В мае 2016 года ООО "ЕВМ недвижимость" (Петербург) приобрело на аукционе у Росимущества 100% акций АО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт". По данным СМИ, в декабре 2024 года предприниматель Алексей Рогов (которому в 2016 году принадлежало 77% "ЕВМ недвижимость" - ИФ) был осужден на 7 лет условно с принудительным изъятием имущества в пользу государства.

В ноябре 2023 года президент Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов поручил правительству, Минобороны и исполнительной власти Хабаровского края представить предложения о возобновлении воздушного сообщения с Комсомольском-на-Амуре. Аэропорту требуется комплексная реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэровокзала.

В июне 2025 года губернатор региона Дмитрий Демешин сообщил, что вынесено решение о передаче аэропорта в госсобственность, однако юридически оно пока не оформлено. "Вопрос оформления - вопрос нескольких месяцев. И как только он (аэропорт - ИФ) будет оформлен, начнется реконструкция", - сказал губернатор.

Аэропорт расположен в 17 км от Комсомольска-на-Амуре. Он не принимает и не отправляет рейсы с конца 2023 года, сейчас сообщение с городом возможно только по железной дороге и автотрассе. Как сообщалось, за 10 лет пассажиропоток аэропорта Комсомольска-на- Амуре сократился вдвое - до 12 тысяч человек в 2023 году. Из аэропорта выполняли полеты авиакомпании "Аврора" и "Хабаровские авиалинии".

Оба перевозчика были готовы продолжать полеты в 2024 году, но на имущество аэропорта наложили арест, а действие сертификата соответствия аэродрома "Хурба" завершилось.

