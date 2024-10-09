Управлением проблемным аэропортом Комсомольска-на-Амуре заинтересовались два инвестора

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Власти Хабаровского края сообщили об интересе двух инвесторов к управлению аэропортом Комсомольска-на-Амуре (аэродром Хурба) – второго по размеру города в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации по итогам встречи руководителя ведомства Дмитрия Ядрова и заместителя председателя правительства Хабаровского края Ирины Горбачевой.

"Комсомольск-на-Амуре – город президентского внимания, в нем расположены стратегически важные для страны предприятия. Сообщение с Комсомольском сейчас возможно только по железной дороге и находящейся в ремонте автотрассе. Нужно скорее решить вопрос с возобновлением полетов в аэропорт и о его передаче новому собственнику, с предложением о готовности заняться управлением воздушной гаванью к нам вышли два инвестора. Рассчитываем, что до конца года нам удастся восстановить авиасообщение с Комсомольском-на-Амуре", - приведены в сообщении слова Горбачевой.

При этом чиновница не назвала потенциальных инвесторов.

Население Комсомольска-на-Амуре превышает 235 тыс. человек, город расположен в 348 км от Хабаровска.

За последние 10 лет пассажиропоток аэропорта Комсомольска-на-Амуре сократился вдвое – до 12 тыс. человек в 2023 году. Причем 88% пассажиров перевезла единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" (в Благовещенск, Владивосток, и Южно-Сахалинск) в рамках федеральной программы субсидирования рейсов по социально значимым маршрутам внутри ДФО. Из аэропорта также выполняют полеты "Хабаровские авиалинии" (в Николаевск-на-Амуре, Херпучи и Чумикан).

Пресс-служба отмечает, что оба перевозчика были готовы продолжать полеты по этим и другим маршрутам и в 2024 году, но на имущество аэропорта наложили арест, а действие сертификата соответствия аэродрома Хурба подошло концу.

"Безусловно, мы окажем краю поддержку для скорейшего возобновления гражданских рейсов в Комсомольск-на-Амуре. У жителей города, работников расположенных здесь стратегических предприятий не должно быть сложностей с возможностью быстро добраться по воздуху до Хабаровска и других столиц Дальнего Востока и Сибири", - заверил глава Росавиации.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов дал поручил правительству, оборонному ведомству и исполнительной власти Хабаровского края представить предложения о возобновлении воздушного сообщения с Комсомольском-на-Амуре. Аэропорту требуется комплексная реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэровокзала. Власти региона просили начать ее ранее 2027 года, обращались к Совету Федерации.

По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, Минобороны РФ включило реконструкцию аэродрома "Хурба" в свой план развития аэродромной сети до 2027 года, но сейчас финансирование этого проекта не предусмотрено. Действовавшие в 2003 году сертификаты аэропорта позволяли принимать воздушные суда с нагрузкой только до 68 тонн. Современные дальнемагистральные воздушные суда требуют более 75 тонн.