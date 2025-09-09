Поиск

ФАС и Минпромторг согласовали минимальный объем биржевой торговли цементом в 5% с марта 2026 г.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минимальный объем продажи цемента в РФ в рамках биржевой торговли с 1 марта 2026 года, как ожидается, составит 5% от среднеарифметического объема реализации за последние три года года в каждый конкретный месяц. Проект соответствующего приказа совместно подготовлен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минпромторгом РФ.

Предполагается, что норматив минимальной биржевой продажи цемента будет действовать в экспериментальном режиме в течение одного года.

Требование будет распространяться на производителей цемента, занимающих доминирующее положение. Согласно материалам к проекту, на рынках общестроительного цемента доминирующее положение занимают группа лиц АО "Цемрос" в границах Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, группа лиц АО "ХК "Сибцем" в границах Сибирского ФО, группа лиц ООО "Востокцемент" в границах Дальневосточного ФО и группа лиц АО "Газметаллпроект" в границах Южного ФО.

"Развитие биржевой торговли цементом поспособствует сокращению количества посредников в цепочке поставок товара и обеспечит доступ к нему неограниченному кругу потребителей, которые получат возможность приобретать продукцию по конкурентным ценам. Сформированный ценовой индикатор позволит компаниям ориентироваться на стоимость цемента, которая сложились на внутреннем рынке", - отмечается в сообщении ФАС и Минпромторга.

В июне о том, что запуск биржевой торговлей цементом согласован с Минпромторгом, говорил "Интерфаксу" президент Петербургской биржи Игорь Артемьев. Он отмечал, что в целом развитие биржевых торгов стройматериалами поддерживают все заинтересованные ведомства, включая ЦБ, ФАС, Минстрой и Главгосэкспертизу.

