Поиск

Дмитрий Патрушев подтвердил сохранение прогноза по урожаю зерновых в 135 млн тонн

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия на сегодня собрала почти 105 млн тонн зерна, прогноз общего урожая в этом году не меняется - 135 млн тонн, сообщила пресс-служба вице-премьера Дмитрия Патрушева. Об этом он заявил на совещании о сезонно-полевых работах.

"На данный момент уборка нового урожая ведется во всех зернопроизводящих регионах. Еще на прошлой неделе мы преодолели отметку в 100 млн тонн зерна. А на сегодня аграрии собрали уже почти 105 млн тонн. Урожайность превышает прошлогоднюю", - сказал Патрушев.

Прогнозный сбор в 135 млн тонн сохраняется, подчеркнул вице-премьер.

Патрушев также сообщил, что активно идет уборка других сельхозкультур. "Ожидаются достойные - на уровне или выше 2024 года - объемы подсолнечника, сахарной свеклы, а также овощей и картофеля в организованном секторе", - сказал он.

Почти в половине регионов начался сев озимых культур. Он проведен уже почти на 4 млн га. Всего под озимые запланировано примерно 20 млн га, напомнил он.

"По информации Минсельхоза, сезонные полевые работы идут в соответствии с графиком и в целом штатно", - сказал вице-премьер.

Патрушев также сообщил, что на прямую поддержку аграриев правительство в 2025 году предусмотрело более 105 млрд рублей. Помимо этого, свыше 18 млрд рублей выделено на субсидирование льготных краткосрочных кредитов, непосредственно предусмотренных на поддержку сезонных полевых работ. "Такой значительный объем выделен впервые", - подчеркнул Патрушев.

"Рассчитываю, что Минсельхоз и руководство регионов постоянно контролируют доведение средств, а также обеспечение сельхозпроизводителей материально-техническими ресурсами", - заявил он.

По итогам совещания вице-премьер подчеркнул, что первоочередными задачами являются завершение уборки урожая с минимальными потерями и обеспечение его сохранности. Для этого важно контролировать готовность мощностей для сушки и хранения, в том числе элеваторов и зернохранилищ, сказал он.

Патрушев также поручил обеспечить контроль за своевременным проведением озимого сева, фитосанитарным состоянием посевов, а также за обеспеченностью аграриев необходимыми ресурсами - сельхозтехникой, семенами и минеральными удобрениями. Минсельхозу совместно с Минэнерго вице-премьер поставил задачу следить за доступностью топлива.

Кроме того, Минсельхозу вместе с руководством регионов поручено держать на постоянном контроле доведение средств аграриям по всем направлениями государственной поддержки.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев правительство Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

31 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над российскими регионами

Военная операция на Украине

В результате атаки ВСУ на Сочи погиб мужчина

Аэропорт Сочи приостановил работу

Аэропорт Сочи приостановил работу
Военная операция на Украине

Два человека погибли, 16 пострадали в результате украинских ударов ракетами и дронами по ДНР

Что произошло за день: понедельник, 8 сентября

Юань поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля

Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2374 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });