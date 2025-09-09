Дмитрий Патрушев подтвердил сохранение прогноза по урожаю зерновых в 135 млн тонн

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия на сегодня собрала почти 105 млн тонн зерна, прогноз общего урожая в этом году не меняется - 135 млн тонн, сообщила пресс-служба вице-премьера Дмитрия Патрушева. Об этом он заявил на совещании о сезонно-полевых работах.

"На данный момент уборка нового урожая ведется во всех зернопроизводящих регионах. Еще на прошлой неделе мы преодолели отметку в 100 млн тонн зерна. А на сегодня аграрии собрали уже почти 105 млн тонн. Урожайность превышает прошлогоднюю", - сказал Патрушев.

Прогнозный сбор в 135 млн тонн сохраняется, подчеркнул вице-премьер.

Патрушев также сообщил, что активно идет уборка других сельхозкультур. "Ожидаются достойные - на уровне или выше 2024 года - объемы подсолнечника, сахарной свеклы, а также овощей и картофеля в организованном секторе", - сказал он.

Почти в половине регионов начался сев озимых культур. Он проведен уже почти на 4 млн га. Всего под озимые запланировано примерно 20 млн га, напомнил он.

"По информации Минсельхоза, сезонные полевые работы идут в соответствии с графиком и в целом штатно", - сказал вице-премьер.

Патрушев также сообщил, что на прямую поддержку аграриев правительство в 2025 году предусмотрело более 105 млрд рублей. Помимо этого, свыше 18 млрд рублей выделено на субсидирование льготных краткосрочных кредитов, непосредственно предусмотренных на поддержку сезонных полевых работ. "Такой значительный объем выделен впервые", - подчеркнул Патрушев.

"Рассчитываю, что Минсельхоз и руководство регионов постоянно контролируют доведение средств, а также обеспечение сельхозпроизводителей материально-техническими ресурсами", - заявил он.

По итогам совещания вице-премьер подчеркнул, что первоочередными задачами являются завершение уборки урожая с минимальными потерями и обеспечение его сохранности. Для этого важно контролировать готовность мощностей для сушки и хранения, в том числе элеваторов и зернохранилищ, сказал он.

Патрушев также поручил обеспечить контроль за своевременным проведением озимого сева, фитосанитарным состоянием посевов, а также за обеспеченностью аграриев необходимыми ресурсами - сельхозтехникой, семенами и минеральными удобрениями. Минсельхозу совместно с Минэнерго вице-премьер поставил задачу следить за доступностью топлива.

Кроме того, Минсельхозу вместе с руководством регионов поручено держать на постоянном контроле доведение средств аграриям по всем направлениями государственной поддержки.