Россияне стали экономить в путешествиях по регионам из-за роста цен

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские туристы стали больше экономить в путешествиях по регионам летом 2025 года, дальнейший рост цен может привести к серьезному снижению спроса в бюджетном сегменте, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Мы видим, что это одна из тенденций на внутреннем рынке. Если в предыдущие годы старались заплатить сразу за все, брали трехразовое питание или all inclusive, чтобы не думать о расходах на месте, то сейчас выросла существенно доля тех бронирований, где либо отели без питания, либо апарт-отели. То есть туристы стали на этом экономить, предполагая, что расходы на общую стоимость отдыха у них будут меньше. И это общая тенденция потребительского поведения, которая крайне важна", - сказала она.

По ее словам, такое поведение туристов напрямую связано с ростом цен.

"Если взять десятку самых популярных направлений отдыха, его стоимость выросла на 10-25% по сравнению с летом 2024 года в зависимости от даты заезда, объекта, курорта, направления, но выросла довольно существенно, что повлияло на потребительское поведение. Минимальная стоимость на человека летом была в Крыму - она составляла без транспортной составляющей от 80 до 100 тысяч за неделю на двоих в отеле 3* с завтраком или без питания. На самом дорогом направлении, это Кавказские минеральные воды, тур на двоих обходился порядка 120-140 тысяч без дороги на 10 дней. Подмосковье - порядка 100 тысяч, Дагестан - тоже порядка 80 тысяч в среднем на двоих, Краснодарский край - 90-100 тысяч, и это где-то как раз на 15-20% выше, чем было бы летом прошлого года", - объяснила эксперт.

Ранее она сообщила, что туроператоры прошедшим летом зафиксировали снижение продаж организованных туров по России на 13%.

"Снижение спроса, которое мы наблюдали на массовых направлениях, оно обусловлено как раз очень высокими ценами: многие туристы переориентировались на более дешевые варианты отдыха, либо не поехали вовсе. Потребительские предпочтения - выбор трехзвездочных гостиниц, отелей без питания, сокращение наземных услуг, дополнительных экскурсий и так далее, показывают то, что как никогда наши туристы чувствительны к цене. Это всегда был важный фактор, но именно это лето показало, что дальнейший рост цен может привести к серьезному снижению спроса в бюджетном и среднем ценовом сегменте", - подчеркнула Ломидзе.

В Ассоциации туристических агрегаторов оценили рост стоимости размещения в отелях по регионам России в 10-15% год к году. По словам директора объединения Александра Брагина, она в среднем составила около 7,7 тысячи рублей в сутки.

