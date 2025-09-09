В России запретят оформлять ветеринарные документы без учета животных в электронной системе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор запретит оформлять ветеринарные сопроводительные документов (ВСД) в системе "ВетИС", отражающей движение продукции, если сельскохозяйственные животные не поставлены на учет в ее компоненте "Хорриот".

Как пишет издание "Агроэксперт", об этом замруководителя службы Светлана Алексеева сообщила на международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС в Сочи.

"Ветеринарные сопроводительные документы невозможно будет выписать без наличия маркированного животного в базе. Запрет на оформление электронных ветеринарно-сопроводительных документов без учета животных будет осуществлен, и мы этим сейчас занимаемся", - сказала она.

По ее словам, на сегодняшний день "в основном нормативно все группы животных уже зашли в цифровой учет". 1 сентября 2024 года истек срок для индивидуального и группового маркирования и учета отдельных видов животных. Собственники обязаны были к этой дате зарегистрировать крупный рогатый скот и свиней, а также лошадей и птиц, которые содержатся в промышленном секторе. До 1 декабря 2025 года животноводам необходимо промаркировать мелкий рогатый скот.

Для регистрации животных Россельхознадзор разработал платформу "Хорриот" - часть системы "ВетИС".

По данным Россельхознадзора, на 15 августа зарегистрировано 16 098 382 головы крупного рогатого скота (95% от данных Росстата за второй квартал 2025 года), 28 463 960 голов свиней (97,6%).