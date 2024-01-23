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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Россельхознадзор предложил разрешить госзакупки продуктов только у участников "Меркурия"

"Меркурий" - система прослеживаемости продукции

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правила госзакупок продовольствия должны содержать пункт о том, что договоры на его поставки в социальные бюджетные учреждения заключаются с предприятиями, которые зарегистрированы в системе "Меркурий" (система прослеживаемости продукции), считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он высказал это мнение на XV съезде Национального союза производителей молока

"Каждый регион должен прописать (в правилах госзакупок - ИФ) использование системы "Меркурий" для прослеживаемости продукции, которая поступает. Сразу выскочат перекупщики, которых видно всем", - заявил он.

По его словам, несколько регионов это сделали и теперь имеют полную информацию о поставщиках. Тем не менее, при поставках молочной продукции в соцучреждения все еще наблюдается значительный процент отгрузок товаров неподтвержденного качества.

Данкверт напомнил, что его ведомство в 2023 году дважды вносило на заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предложение о социальном и бюджетом питании, "чтобы посмотрели наши данные". "Два раза эти вопросы снимали, к сожалению", - сказал он.

Комментируя прозвучавшее на съезде предложение об интеграции системы "Меркурий" с системой госзакупок, Данкверт сказал: "Интеграция может работать тогда, когда все решат, что это нужно. Вот мы говорим, что нужно. Нас не слышат. Почему? Потому что это вынесет ряд проблем, включая межведомственные". В связи с этим, считает он, о необходимости такой интеграции должен говорить прежде всего сам бизнес.

Данкверт также сообщил, что в 2024 году запланировано объединение двух информационных систем ведомства - "Хорриот" и "Меркурий". Это позволит получать данные о количестве сельскохозяйственных животных, объеме производимого ими молока и дальнейшей реализации этой продукции. "Создание всех наших информационных систем направлено на то, чтобы мы могли располагать большей информацией обо всех участниках рынка, понимать, что происходит, помогать принимать правильные управленческие решения", - подчеркнул руководитель Россельхознадзора.

Россельхознадзор Меркурий Сергей Данкверт Хорриот
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