Температура понизится на юге европейской части России

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Перемещение умеренно холодного воздуха в регионы юга европейской части России приведут к сильным осадкам и понижению температуры, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юг европейской территории России после очень жаркой погоды, когда температура была плюс 30 и выше, по восточной периферии антициклона перемещается прохладный воздух. Перемещение воздуха с востока приводит к тому, что температура понижается. И понижается довольно-таки существенно", - сказал Вильфанд.

Так, в Волгоградской и Астраханской областях, где во вторник температура была плюс 30 градусов, к концу недели будет плюс 21 - плюс 23 градуса. В Краснодарском крае температура понизилась до плюс 24 - плюс 26, будет сохраняться такой до конца недели и в начале следующей недели.

"Это хорошо, не жарко. Это то, что называется бархатным сезоном на Черноморском побережье", - отметил Вильфанд.

Из-за перемещения умеренных воздушных масс, как уточнил Вильфанд, "естественно, в ближайшие дни, погода достаточно сложная". Так, 10 сентября, в регионах Южного федерального округа, включая Сочи и Сириус, прогнозируется ливень, град. В Сочи также ожидается крупный град, гроза, ветер до 25 метров в секунду.

В южной половине Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер до 23 метров в секунду. В среду и в ночь на четверг в Крыму сильный дождь, гроза, усиление ветра, 11 сентября в районе Новороссийска ветер до 25 метров в секунду. В Северо-Кавказском федеральном округе - в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии, в Ставропольском крае - сильный дождь, ливень, гроза.

После 11 сентября погода будет уже более спокойная, отметил Вильфанд.

