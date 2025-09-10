Туманы прогнозируются в Подмосковье до конца недели

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Подмосковье до конца недели в утренние часы прогнозируются туманы, видимость может ухудшаться до 100 метров, вероятность образования тумана в Москве есть, но она небольшая, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Московской области прогнозируются туманы в течение всей недели (...) И эти туманы представляют определенную опасность", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что во вторник утром видимость при тумане была от 200 до 700 метров. "А когда температура будет понижаться до 4 градусов, то туманы будут более густыми. Уже видимость может быть и до 100 метров", - сказал Вильфанд.

Согласно прогнозу, понижение ночной температуры до плюс 4 градусов ожидается 11 сентября.

"В Москве вероятность тумана существует, но она небольшая. И он будет не густой. А вот в области, там, где пониженные места, где нет высотных домов, которые обогревают воздух, там будет более заметный туман", - сказал Вильфанд.