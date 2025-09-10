С пляжей Новороссийска эвакуировали отдыхающих из-за угрозы БПЛА

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Новороссийске людей эвакуировали с пляжей из-за угрозы атак беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

"В связи с угрозой атаки БПЛА проведена эвакуация людей с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо, Южная Озереевка", - написал он.

В результате атаки на въезде в Широкую балку осколками БПЛА было повреждено нежилое здание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Кравченко предупредил горожан, что пока угроза применения БПЛА сохраняется.