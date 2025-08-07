Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на Краснодарский край

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани: пострадал мужчина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь," - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Помимо этого, повреждения получили частные постройки города: в частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке.

В Красноармейском районе в результате падения обломков дрона возникли небольшие возгорания, их оперативно ликвидировали.

В акватории около Новороссийска была отражена атака безэкипажных катеров.