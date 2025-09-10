Поиск

Минсельхоз увеличил лимиты на льготные кредиты для аграриев ЮФО

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз увеличил лимиты на льготные кредиты для аграриев Южного федерального округа, пострадавших от чрезвычайных ситуаций агроклиматического характера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ростовской области дополнительно выделено 241 млн рублей, Краснодарскому краю - 222,5 млн рублей, Крыму - 45,7 млн рублей.

Это позволит аграриям оперативно привлекать кредиты по льготной ставке на финансирование сезонных полевых работ.

Механизм льготного кредитования остается одним из ключевых инструментов государственной поддержки аграриев, особенно в период посевной и уборочной кампаний. Аграриям доступны льготные краткосрочные кредиты по ставке до 7,4% годовых на приобретение семян, удобрений, средств защиты растений, топлива, запчастей и иные направления кредитования, напоминает Минсельхоз.

Ущерб, нанесенный аграриям Ростовской области непогодой, предварительно оценивается в 7,8 млрд рублей. В этом году область снизила сбор зерна до 8,2 млн тонн с 11 млн тонн годом ранее. Режим ЧС в регионе был введен сначала из-за весенних заморозков, затем на территории 10 районов - из-за почвенной засухи. Природные катаклизмы повредили в общей сложности 1 млн га посевов, в том числе на площади 180 тыс. га посевы погибли безвозвратно.

Краснодарский край из-за засухи снизил сбор зерна на треть, до 9,3 млн тонн. Режим ЧС из-за дефицита продуктивной влаги в почве был введен в северной части края.

Урожай зерна в Крыму снизился на 22%, до 1,175 млн тонн, основная причина - засуха.

