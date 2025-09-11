Поиск

В Кремле не удивились заявлениям Варшавы после инцидента с беспилотниками

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Заявления Варшавы на фоне инцидента с беспилотниками представляют собой продолжение риторики, характерной практически для всех европейских столиц, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы - ну, собственно, ничего нового там нет. Эта риторика - она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим её продолжение", - сказал Песков журналистам в четверг.

Комментируя инцидент с БПЛА, пресс-секретарь главы государства переадресовал журналистов к заявлению министерства обороны РФ, сделанному в среду.

"Нового комментария не будет. Главное - что его комментировало наше министерство обороны. Оно и консультации при необходимости предложило. Вы слышали заявление Минобороны - там нечего добавить", - пояснил Песков.

В среду Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты.

Глава правительства Польши Дональд Туск тогда заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".

Позднее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что обсудил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом нарушение воздушного пространства республики якобы российскими беспилотниками.

Со своей стороны, Минобороны РФ заявило, что готово провести консультации с военным ведомством Польши.

"Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км", - отметили в российском оборонном ведомстве.

Дмитрий Песков Минобороны Польша
