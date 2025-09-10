Поиск

Военные РФ заявили, что дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу Польши, не превышает 700 км

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что на территории Польши никакие объекты для поражения не планировались.

В Минобороны РФ подчеркнули, что дальность применения беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

"Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км", - сообщили в военном ведомстве.

Минобороны РФ заявило, что готово провести консультации с военным ведомством Польши.

Оперативное командование вооруженных сил Польши ранее сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу БПЛА. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты.

