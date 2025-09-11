"Аэрофлот" возобновит полеты в Краснодар с 17 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 17 сентября возобновит полеты из Москвы в Краснодар, сообщил через пресс-службу генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

"Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска", - сказал он.

"К концу месяца восстановим международную программу полетов из Краснодара: будем выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум)", - добавил Александровский.

Российский Минтранс объявил, что с утра 11 сентября аэропорт Краснодара открылся для обслуживания рейсов. Перерыв в его работе продолжался с февраля 2022 года.

"Вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации. Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения", - уточнял Минтранс.