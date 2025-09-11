Поиск

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов

Росавиация разрешает полеты в дневное время, не более пяти рейсов в час

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов, сообщил Минтранс РФ.

"Краснодарский аэропорт с 09:00 по Москве 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации", - говорится в сообщении.

Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения.

Аэропорт Краснодара и ряд других на юге и в центре России в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Аэропорт Геленджика возобновил работу в августе 2025 года.

Пока действовали ограничения для Краснодара, аэропорт поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы. В аэропорту укомплектован штат сотрудников, сообщил Минтранс. В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Летом 2024 года здесь отремонтировали дополнительную рулежную дорожку. Проведен ремонт привокзальной площади аэропорта, фасадов терминалов, улучшена навигация в них, обновлена парковочная зона.

Открытие аэропорта Краснодара не только увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, но и сделает доступнее отдых на курортах Азовского и Черного морей, отмечают в Минтрансе.

Росавиация сообщила, что согласно выпущенному извещению (NOTAM), аэропорт Краснодара готов к приему и отправке гражданских самолетов. Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 по Москве, начиная с 11 сентября. Интенсивность полетов не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

Как ожидается, первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". С февраля 2022 года аэропорт Краснодара был закрыт для обслуживания рейсов из соображений безопасности. До введения ограничений он принимал рейсы "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр" ,"Якутии", "Азимута" и других авиакомпаний. По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к уровню 2020 года в 1,6 раза, "доковидного" 2019 года - на 7,7%).

Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Липецке.

