Голикова посетовала на недостаточный рост числа студенческих семей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день 25 тыс. студенческих семей, их число растет, но недостаточно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках сессии Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Она отметила, что это связано с тем, что "молодые люди предпочитают получить образование, хорошую работу, затем утвердиться в работе, дальше квартиру, машину".

"В итоге получается, что в России сейчас средний возраст первого рождения - 26 лет, а 29 лет - это средний возраст рождения. И, конечно, принять решение о последующем ребёнке, а уж, тем более многодетной семьи, очень сложно. И нам с вами нужно серьёзно над этим работать", - добавила Голикова.

