Отделения Соцфонда начали принимать заявления студенток на пособие по беременности

Заявление также можно подать онлайн или через МФЦ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ с 1 сентября начали прием заявок на оформление пособия по беременности и родам для студенток вузов и училищ, говорится в сообщении пресс-службы Соцфонда.

"Теперь услуга централизованно предоставляется на федеральном уровне, раньше ее оказывали учебные заведения в каждом регионе. Специально к запуску услуги открыт электронный сервис, с помощью которого можно онлайн обратиться за выплатой", - говорится в сообщении.

"Отметим, что получить выплату наряду с россиянками могут иностранные студентки, а также учащиеся без гражданства, которые постоянно живут в России. Форма обучения при этом должна быть очной. Платная или бюджетная основа (обучения - ИФ) не влияет на получение выплаты", - добавили в Соцфонде.

Заявления также принимается в клиентских службах Соцфонда и многофункциональных центрах (МФЦ), уточнили в организации.

"Для оформления финансовой поддержки от государства кроме заявления потребуется очно представить справку о беременности из медицинской организации и справку учебного заведения об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам", - отметили в пресс-службе фонда.

Размер пособия с сентября увеличен.

"Если раньше выплата рассчитывалась из средней стипендии, теперь для этого применяют установленный в регионе прожиточный минимум. При стипендии на уровне 3,5 тыс. рублей, пособие в прошлом составляло около 16 тыс. рублей. Начиная с сентября выплата в среднем по России вырастет до 90,2 тыс. рублей, то есть станет больше в разы. Сумма пособия зависит от места регистрации", - сказано в сообщении.

Соцфонд обращает внимание, что пособие в новом размере будет назначено в том случае, если заявление было подано начиная с 1 сентября.

"Если же заявление подавалось раньше этой даты в учебное заведение, выплату назначат по прежним правилам. В таком случае закон не предусматривает возможности переоформления уже назначенного пособия", - отмечается в сообщении.

В Соцфонде напомнили, что "рассчитывать на выплату по беременности и родам могут студентки и аспирантки вузов, организаций дополнительного профессионального образования, а также научных организаций".

