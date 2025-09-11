Поиск

АТОР надеется на рост турпотока в Крым до конца года после открытия аэропорта Краснодара

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара является крупным транспортным узлом, куда прилетают рейсы из разных уголков страны, благодаря открытию воздушной гавани турпоток на курорты юга вырастет, в частности в Крым, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

"Уверен, что первые рейсы до Краснодара будут заполнены на 100%, а в целом прирост турпотока на южные курорты может составить 25-30% до конца года. На мой взгляд, выиграет от этого события больше всех Крым и туристы, которые планируют путешествие на полуостров", - рассказал он.

По его словам, Краснодар традиционно был воздушными воротами для туристов Ейска, Анапы, Новороссийска и Крыма.

"Крым на подъеме, а Анапа на спаде, и я думаю, что больше туристов в этом сезоне получит Крым. Они смогут за 4-4,5 часа из Краснодара добраться до Феодосии или Алушты", - пояснил эксперт.

Ромашкин уточнил, что в аэропорт Геленджика выполняется недостаточно рейсов, в то время как аэропорт Краснодара по объемам пассажиропотока превосходил его практически в 10 раз.

Минтранс сообщил, что международный аэропорт Краснодара открыт с утра 11 сентября для обслуживания рейсов. Росавиация уточнила, что летать в Краснодар можно ежедневно с 9:00 до 19:00, разрешено не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

Аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности.

