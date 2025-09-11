Поиск

Авиакомпания "Победа" возобновит полеты в Краснодар с 19 сентября

Рейсы в Краснодар также планирует S7 Airlines и обдумывает - AZUR air

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" объявила, что возобновит полеты из Москвы в Краснодар с 19 сентября. Рейсы будут выполняться из аэропорта "Внуково".

О планах полететь в Краснодар также объявила S7 Airlines - дата начала рейсов пока не определена. AZUR air рассмотрит возможность возобновления рейсов из Краснодара в рамках чартерных полётных программ на зарубежные курорты, сказал журналистам представитель компании.

Минтранс сообщил о возобновлении работы аэропорта Краснодара с утра 11 сентября. В Росавиации уточнили, что полеты гражданских воздушных судов в Краснодар возможны ежедневно с 09:00 до 19:00 по Москве, но не чаще пяти взлетно-посадочных операций в час.

Первым полеты в Краснодар анонсировал "Аэрофлот", они начнутся с 17 сентября из Москвы. Также в сентябре запланирован запуск прямых рейсов в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. К концу месяца "Аэрофлот" хочет восстановить международную программу полетов из Краснодара: в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум)".

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля этого года - Геленджика.

AZUR air S7 Airlines Аэрофлот Краснодар Минтранс Победа
