В аэропорту Новосибирска задерживается прибытие 15 рейсов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В новосибирском аэропорту задерживается прибытие 15 внутренних и международных рейсов, судя по онлайн-табло авиаузла.

Задерживаются рейсы авиакомпании S7 Airlines из Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского, Братска, Горно-Алтайска, Красноярска (два рейса), Иркутска (два рейса), Бишкека, Тюмени, Екатеринбурга, Сочи, Москвы, Перми и Стамбула.

Самая продолжительная задержка объявлена для рейса из Улан-Удэ - 5 часов 55 минут.