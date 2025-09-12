Отменены ограничения для аэропортов Ярославля, Иванова и "Пулково"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Для аэропорта "Пулково" отменили запрет на выпуск рейсов, введенный утром в пятницу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов на выпуск - по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

Вскоре Кореняко сообщил, что "Пулково" разрешили и принимать рейсы.

За время перерыва в работе, как сообщает аэропорт в своем телеграм-канале, задержано 28 рейсов, на запасные аэродромы ушло 11 рейсов, отменено 13 рейсов.

Ранее Кореняко сообщил, что прием и выпуск рейсов временно запрещен для аэропортов "Пулково", "Южный" (Иваново) и "Туношна" (Ярославль). Для аэропортов Ярославля и Иванова ограничения также отменены полностью. На запасной аэродром ушел один борт, летевший в Ярославль.