"Росатом" сообщил об атаке БПЛА на Смоленскую АЭС

Дрон был подавлен, обошлось без серьезных разрушений

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Росатом" сообщил об атаке беспилотника на Смоленскую АЭС, дрон был подавлен.

"12 сентября 2025 года в 03:52 по Москве на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой БПЛА вооруженных сил Украины", - сообщила госкорпорация.

При падении БПЛА сдетонировал вблизи вентиляционной трубы реакторного отделения действующего третьего энергоблока Смоленской АЭС. В результате атаки оказались выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.

"Разрушений и пострадавших нет. Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена. Происшествие не повлияло на работу предприятия", - добавили в "Росатоме".

Все три энергоблока на Смоленской АЭС работают в штатном режиме, общая мощность составляет 3031 МВт.

"Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - сообщили в госкорпорации.

18 августа ВСУ уже совершали атаку на Смоленскую АЭС. Ущерб оказался незначительным.

Действующая Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом".

На АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000, которые производят 88% электроэнергии региона. Энергоблок №1 был запущен в декабре 1982 года - срок его эксплуатации продлен до 2027 года. Энергоблок №2 имеет разрешение на дополнительный срок эксплуатации до 2030 года, энергоблок №3 - до 14 декабря 2034 года.