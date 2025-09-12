Силы ПВО за ночь перехватили 221 украинский беспилотник над регионами РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 221 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Большинство из них были сбиты над Брянской областью – 85. 28 дронов сбили над Ленинградской областью, девять - над Московским регионом.

Кроме того, 42 БПЛА ликвидировали над территорией Смоленской области, 18 - над Калужской областью, 14 - над территорией Новгородской области, девять - над Орловской областью, семь - над территорией Белгородской области, по три - над Ростовской и Тверской областями, по одному - над территорией Псковской, Тульской и Курской областей.