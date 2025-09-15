"Единая Россия" вернула себе большинство в гордуме Томска

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Томской области подвела предварительные итоги голосования на выборах депутатов городской думы Томска.

Согласно данным облизбиркома, в 26 из 27 одномандатных округов победу одержали кандидаты от "Единой России", в 26-м округе больше всего голосов набрал кандидат от КПРФ Владимир Чолахян.

По единому избирательному округу "Единая Россия" набрала 42,58% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 14,67%, КПРФ - 12,76%, "Новые люди" - 12,66%, ЛДПР - 10,7%, "Яблоко" - 4,86%.

Таким образом, "Единая Россия" получает большинство в гордуме Томска, потерянное по итогам выборов 2020 года.

По данным ГАС "Выборы", по итогам трехдневного голосования в Томске приняли участие в выборах 63 тыс. 989 избирателей, явка составила 18,03%.

Как сообщалось, по итогам выборов в 2020 года "Единая Россия" в думе Томска получила лишь 11 мандатов из 37, КПРФ - восемь, самовыдвиженцы - семь, "Справедливая Россия", "Яблоко" - по три, ЛДПР и "Новые люди" - по два, "Партия Роста" - одно.