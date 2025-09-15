Поиск

Сбербанк предоставит Кузбассу 3,6 млрд рублей

На 1 сентября госдолг региона составлял 99,7 млрд рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк и Минфин Кемеровской области подписали контракт о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом 3,6 млрд рублей для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона, сообщается в материалах на портале госзакупок.

Линия открыта на год. Средства предоставляются по ставке, рассчитанной исходя из ключевой ставки Банка России (на момент проведения торгов она составляла 18%, 12 сентября была снижена до 17%) плюс надбавка 1,9%. Сбербанк стал единственным участником.

На участие еще в четырех аукционах на привлечение трех возобновляемых кредитных линий с лимитом по 5 млрд рублей каждая и одной линии с лимитом 3,8 млрд рублей заявок подано не было. Средства предполагалось получить под 19,8% годовых (действовавшая на тот момент ставка ЦБ 18% плюс 1,8% надбавка) на срок более двух лет. Торги были признаны несостоявшимися.

До настоящего времени не раскрыты итоги еще двух аукционов на привлечение двух возобновляемых кредитных линий с лимитом по 5 млрд рублей каждая (обе планировалось привлечь под 19,8% годовых - ставка ЦБ 18% плюс 1,8% надбавка).

К настоящему времени Минфин Кемеровской области уже заключил контракты на предоставление кредитных ресурсов с рядом банков. Так, со Сбербанком в апреле были подписаны контракты на общую сумму 10 млрд рублей, в июне - на 6 млрд рублей, в июле - еще на 7,9 млрд рублей. В мае регион заключил контракты с ВТБ на привлечение 14 млрд рублей, в июле - с Совкомбанком на 4 млрд рублей. Все средства привлекаются для пополнения бюджета.

С учетом внесенных в конце апреля изменений расходы бюджета Кемеровской области в 2025 году утверждены в размере 251,46 млрд рублей, доходы - 229,69 млрд рублей, дефицит - 21,78 млрд рублей (8,7% расходов).

Как сказано на сайте Минфина Кузбасса, на 1 сентября госдолг региона составлял 99,7 млрд рублей. В структуре госдолга 70,7 млрд рублей - бюджетные кредиты, 24 млрд рублей - коммерческие кредиты, 5 млрд рублей - внешний госдолг.

ВТБ Кузбасс Минфин Сбербанк Совкомбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пять участниц Pussy Riot заочно осуждены в РФ на сроки от 8 до 13 лет за фейки об армии

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

В Кремле пообещали не оставить без ответа возможную конфискацию замороженных активов РФ

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы

По делу о гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе задержаны двое

Арестован бывший замначальника тыла главкомата ВВ МВД Панов

Авиабилеты в Китай подорожали на 15-20% в связи с ростом спроса

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7165 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });