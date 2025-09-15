Сбербанк предоставит Кузбассу 3,6 млрд рублей

На 1 сентября госдолг региона составлял 99,7 млрд рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк и Минфин Кемеровской области подписали контракт о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом 3,6 млрд рублей для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона, сообщается в материалах на портале госзакупок.

Линия открыта на год. Средства предоставляются по ставке, рассчитанной исходя из ключевой ставки Банка России (на момент проведения торгов она составляла 18%, 12 сентября была снижена до 17%) плюс надбавка 1,9%. Сбербанк стал единственным участником.

На участие еще в четырех аукционах на привлечение трех возобновляемых кредитных линий с лимитом по 5 млрд рублей каждая и одной линии с лимитом 3,8 млрд рублей заявок подано не было. Средства предполагалось получить под 19,8% годовых (действовавшая на тот момент ставка ЦБ 18% плюс 1,8% надбавка) на срок более двух лет. Торги были признаны несостоявшимися.

До настоящего времени не раскрыты итоги еще двух аукционов на привлечение двух возобновляемых кредитных линий с лимитом по 5 млрд рублей каждая (обе планировалось привлечь под 19,8% годовых - ставка ЦБ 18% плюс 1,8% надбавка).

К настоящему времени Минфин Кемеровской области уже заключил контракты на предоставление кредитных ресурсов с рядом банков. Так, со Сбербанком в апреле были подписаны контракты на общую сумму 10 млрд рублей, в июне - на 6 млрд рублей, в июле - еще на 7,9 млрд рублей. В мае регион заключил контракты с ВТБ на привлечение 14 млрд рублей, в июле - с Совкомбанком на 4 млрд рублей. Все средства привлекаются для пополнения бюджета.

С учетом внесенных в конце апреля изменений расходы бюджета Кемеровской области в 2025 году утверждены в размере 251,46 млрд рублей, доходы - 229,69 млрд рублей, дефицит - 21,78 млрд рублей (8,7% расходов).

Как сказано на сайте Минфина Кузбасса, на 1 сентября госдолг региона составлял 99,7 млрд рублей. В структуре госдолга 70,7 млрд рублей - бюджетные кредиты, 24 млрд рублей - коммерческие кредиты, 5 млрд рублей - внешний госдолг.