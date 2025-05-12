ВТБ предоставит Кузбассу 14 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов Кемеровской области заключило контракты с ВТБ о предоставлении кредитных ресурсов на общую сумму 14 млрд рублей для финансирования дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств Кузбасса, сообщается в материалах на портале госзакупок.

ВТБ откроет 14 возобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей каждая на один год. Средства будут предоставлены под 23,39% годовых (ставка ЦБ 21% + 2,39% надбавка). Размер надбавки определен по итогам аукционов.

Изначально все линии планировалось привлечь под 24% (ставка ЦБ + 3% надбавка). Согласно сайту госзакупок, в каждом из аукционов на привлечение кредитных средств помимо ВТБ был еще один участник, название которого не раскрывается.

С учетом внесенных в конце апреля изменений расходы бюджета Кузбасса в 2025 году утверждены в размере 251 464,2 млн рублей, доходы - 229 688,6 млн рублей, дефицит равен 21 775,6 млн рублей (8,7% расходов).

В конце апреля кемеровский Минфин заключил контракты со Сбербанком о предоставлении кредитных ресурсов на общую сумму 10 млрд рублей для финансирования дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств региона.

Госдолг Кемеровской области на 1 января 2025 года составлял 67,3 млрд рублей (в том числе более 52 млрд рублей - бюджетные кредиты, 10 млрд рублей - коммерческие кредиты, которые были привлечены в IV квартале 2024 года, 5 млрд рублей - внешний госдолг).

По данным на 1 марта, госдолг региона вырос до 83,5 млрд рублей, увеличение произошло за счет роста суммы бюджетных кредитов почти до 68,6 млрд рублей. Размер госдолга по состоянию на 1 апреля не изменился. По данным на 1 мая госдолг составил 88,5 млрд рублей, увеличение произошло за счет роста суммы коммерческих кредитов до 15 млрд рублей.