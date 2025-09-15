Поиск

Северный флот отработал защиту авиатехники от ударов на учении "Запад -2025"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Северный флот РФ в рамках стратегического учения "Запад-2025" выполнил вывод из-под удара условного противника с аэродрома в Заполярье авиационной техники разных типов и классов, сообщили в Минобороны России в понедельник.

"В установленные нормативные сроки из-под удара условного противника было выведено более 20 единиц воздушных судов из состава смешанного авиационного корпуса. В их числе - корабельные вертолеты, палубные истребители, противолодочные самолеты и другие виды специальной и транспортной авиации", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, в тренировке были задействованы самолеты Су-30 СМ, Су-33, Су-24М, МиГ-29К, Ту-142, Ил-38, вертолеты Ка-27 различных модификаций и другая авиатехника.

"В ходе учения были отработаны действия дежурных сил по отражению нападения "противника" с применением современных роботизированных комплексов, а также мероприятия по противодействию диверсионно-разведывательным группам с применением малоразмерных беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Минобороны.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" началось 12 сентября. Практические действия войск проходят на полигонах на территории Белоруссии и РФ, в Балтийском и Баренцевом морях.

Ранее сообщалось, что в рамках учения "Запад-2025" Северный флот отрабатывает защиту береговых объектов и гарнизонов, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.

