Звонки от телефонных мошенников за последний год получали 66% россиян

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Две трети россиян (66%) констатируют, что в течение последнего года им звонили телефонные мошенники, причем 14% сограждан получали такие звонки через мессенджеры и соцсети, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

На вопрос социологов о том, каким именно способом поступали мошеннические звонки, допускающий не более трех ответов, более половины респондентов (59%) ответили, что им звонили, прежде всего, по сотовой связи, звонки на стационарный телефон поступали 6% опрошенных, каждый седьмой (14%) получал такие звонки через мессенджеры и социальные сети.

Еще 1% опрошенных сообщил, что они знали, что им звонили мошенники, но затруднились уточнить, каким образом это происходило, показывают результаты исследования.

По данным ФОМ, около трети сограждан (30%) с уверенностью говорят о том, что телефонные мошенники в данный период им не звонили, оставшиеся 4% респондентов не знают, что сказать по этому поводу.

Опрос проводился 22-24 августа среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ в 51 регионе РФ.