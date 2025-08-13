Поиск

Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Такие меры принимаются в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам, заявили в РКН

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

"По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в среду.

"Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", - сообщили в РКН.

В РКН отметили, что "борьба со звонками преступников ведется последовательно".

"С 2024 года работает система "Антифрод", обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества", - отмечает Роскомнадзор.

В последние несколько дней, начиная с выходных, пользователи в РФ начали массово жаловаться на проблемы со звонками через Telegram и WhatsApp.

